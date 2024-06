De bestuurder van een scooter is in de nacht van zaterdag op zondag overleden door een ongeluk op de Baron van Nagellstraat in Barneveld, meldt de politie. Waarschijnlijk betrof het een eenzijdig ongeluk en was er dus niemand anders bij het ongeval betrokken.

Wel zegt de politie nog te onderzoeken wat de exacte oorzaak was van het ongeluk. Ook moet de identiteit van het slachtoffer nog worden vastgesteld.

In het kader van het politieonderzoek is de weg tijdelijk afgesloten voor verkeer.