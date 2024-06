Voor het eerst gewonde behandeld op Karel Doorman in Rode Zee

Het Nederlandse marineschip Karel Doorman heeft tijdens de missie in de Rode Zee voor het eerst een gewonde aan boord behandeld, meldt het ministerie van Defensie. Het gaat om een opvarende van een koopvaardijschip dat in de Golf van Aden door twee raketten werd geraakt.

Het slachtoffer raakte gewond bij een brand die na de raketaanval uitbrak. Dat gebeurde donderdag al, maar is zondag door Defensie naar buiten gebracht. Het slachtoffer is zondag in Djibouti aan land gebracht en wordt daar verder behandeld. Het Nederlandse schip werd bij de tocht naar Djibouti begeleid door een Amerikaans marineschip, de USS Philippine Sea.

Volgens Defensie is het behandelen van gewonden een van de belangrijkste taken van de Karel Doorman in de Rode Zee. De Karel Doorman beschikt over een hospitaal en een medische staf. Het schip vaart in de Rode Zee voor de Europese missie Aspides, die de scheepvaart in de Rode Zee moet beschermen. In de Rode Zee worden geregeld schepen onder vuur genomen door Houthi’s uit Jemen.

Zondag nam de Nederlandse commandeur George Pastoor de leiding over deze EU-missie over van een Italiaanse collega. Demissionair defensieminister Ollongren woonde de ceremonie in Djibouti bij.