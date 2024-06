A9 richting Amstelveen weer vrij, veel file rond Amsterdam

De snelweg A9 is tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht in de richting van Amstelveen weer vrij, meldt Rijkswaterstaat. In de richting Alkmaar blijft de weg nog tot na de ochtendspits dicht. Rijkswaterstaat voerde afgelopen weekend werkzaamheden uit aan de Schipholbrug. Door harde wind duurden die langer dan verwacht.

Op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam is de vertraging inmiddels opgelopen tot 70 minuten. Ook op de A4 en de A10 rondom de hoofdstad is het druk, niet alleen door de uitgelopen werkzaamheden maar ook door ongelukken.