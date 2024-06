A9 weer helemaal vrij na werkzaamheden

De A9 is tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht weer vrijgegeven, meldt Rijkswaterstaat. De weg was dit weekend in beide richtingen afgesloten om werkzaamheden aan de Schipholbrug. Die liepen door harde wind uit, waardoor de snelweg ook maandagochtend nog dicht was.

In de richting van Amstelveen ging de weg rond 08.15 uur weer open. Op de aansluitende wegen richting Amsterdam, waaronder de A1 en de A2, is nog sprake van forse vertraging. Die zal volgens Rijkswaterstaat langzaam afnemen.