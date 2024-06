Aankomend vicepremier Van Hijum hamert op afspraken rechtstaat

Eddy van Hijum, aankomend minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vicepremier, heeft in zijn formele kennismakingsgesprek met formateur Richard van Zwol benadrukt hoe belangrijk hij de afspraken vindt die de vier coalitiepartijen hebben gemaakt over de rechtstaat. Dit is een terugkerend punt van discussie, omdat dit voor zijn partij NSC zeer belangrijke onderwerp schuurt met eerdere uitspraken van PVV-politici.

Afgelopen vrijdag speelde dat weer op nadat PVV-hardliner Marjolein Faber door PVV-leider Geert Wilders naar voren was geschoven als minister van Asiel en Migratie.

De nieuwe bewindsman heeft “nadrukkelijk onder de aandacht gebracht” hoe belangrijk de afspraken voor “mij persoonlijk” en de andere aankomend kabinetsleden van NSC zijn. “Ik heb net ook al toegelicht dat het voor ons echt cruciaal is dat de regering die er gevormd wordt, echt een regering is voor alle Nederlanders, ongeacht hun afkomst, ongeacht hun geloof.”