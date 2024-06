Aanstaand vicepremier Agema (PVV) dankbaar voor vertrouwen

PVV-kopstuk Fleur Agema, die uiteindelijk vicepremier wordt namens de partij van Geert Wilders, vindt het een bijzonder moment dat zij straks op het bordes staat. “Ik ben heel erg dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen.” Agema is dit weekend naar voren geschoven als beoogd vicepremier nadat de kandidatuur van partijgenoot Gidi Markuszower werd teruggetrokken.

“In deze kabinetsformatie gaat natuurlijk niets zoals we dat van tevoren hadden verwacht”, zegt Agema daarover na haar gesprek met formateur Richard van Zwol en toekomstig premier Dick Schoof.

De PVV’er wilde verder weinig kwijt over Markuszower of over diens vervanger als beoogd minister van Asiel en Migratie, Marjolein Faber. “Ik heb er alle vertrouwen in met Marjolein Faber”, zei ze alleen.