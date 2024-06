Achttien woningen tijdelijk ontruimd door rook bij brand in Zeist

Bij een brand in een restaurant aan de Slotlaan in Zeist, die in de nacht van zondag op maandag even na middernacht uitbrak, is zo veel rook vrijgekomen dat achttien omliggende woningen tijdelijk zijn ontruimd. De Veiligheidsregio Utrecht laat weten dat de rookontwikkeling werd veroorzaakt door een brand die ontstond in een wasmachine en een droger. Rond 02.15 uur was de brand onder controle.

De veiligheidsregio meldt dat er ventilatoren worden ingezet om alle rook uit het pand te verdrijven. De bewoners van de ontruimde woningen zijn opgevangen in het nabijgelegen Hotel Theater Figi en kunnen naar verwachting later in de nacht weer terugkeren naar hun woning.