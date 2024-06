Aspirant-minister Keijzer: stikstof geen probleem voor woningbouw

Stikstof levert geen problemen op voor de woningbouw, verwacht aspirant-minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Mona Keijzer. Zij verwacht dus niet dat haar beleidsagenda schuurt met die van aankomend landbouwminister en partijgenoot bij BBB, Femke Wiersma. Het heeft andere oorzaken dat er de afgelopen jaren minder gebouwd is, haalt de nieuwe vicepremier uit onderzoeken.

Na haar formele kennismaking met formateur Richard van Zwol noemt Keijzer het vinden van ruimte en de bouwkosten de “problemen in de toekomstige portefeuille van mij”. Haar onderwerp valt in het nu vertrekkende kabinet-Rutte IV onder het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar valt in het nieuwe kabinet onder een zelfstandig ministerie.

Kritiek op het huidige stikstofbeleid is een van de kernpunten van de BBB. Veel bouwprojecten kwamen stil te liggen nadat de Raad van State in 2019 een uitspraak had gedaan die een streep zette door het toenmalige stikstofbeleid. Het kabinet maakte daarop streng beleid dat grote gevolgen had voor onder anderen veehouders.

De indruk dat de hele vergunningverlening stil is komen te liggen door stikstofbeleid, is later genuanceerd. Dat schreven het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het RIVM en Wageningen University & Research (WUR) bijvoorbeeld eerder dit jaar in een rapport. De onderzoekers stelden ook dat de doelen om stikstofneerslag omlaag te brengen om de natuur te ontlasten “ver buiten bereik” waren.

Vanuit de Europese Unie gelden op dit vlak strenge normen waar Nederland aan moet voldoen. De nieuwe coalitiepartijen willen in Brussel voor Nederland uitzonderingen bedingen op dit beleid. Vertrekkend landbouwminister Piet Adema heeft herhaaldelijk gezegd dat de kans dat dit lukt naar zijn inschatting klein is.