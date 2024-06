Basisschool Oss dicht om bedreiging leerlingen groep 8

Basisschool IKC Regenboog in het Brabantse Oss sluit dinsdag de deuren omdat leerlingen van groep 8 volgens de politie online zijn bedreigd. Er zijn meerdere aangiften gedaan, stelt de politie. De scholengemeenschap spreekt zelf van een “onrustige situatie”. Een gemeentewoordvoerder wil niets over de situatie zeggen.

Omroep Brabant meldt dat de scholieren met de dood zijn bedreigd. Enkele leerlingen zouden afgelopen vrijdag via berichtendienst Telegram foto’s hebben ontvangen van kogels met daarop namen. Ook werd een foto van pistolen gedeeld. Een politiewoordvoerder zegt “die foto’s te hebben gezien”, maar wil in het kader van het lopende onderzoek niets kwijt over de aard van de bedreigingen. Ook is niets bekend over de hoek waar de bedreigingen uit komen.

Hoelang de school dicht blijft, is niet bekend. “We openen IKC Regenboog weer als we samen met de gemeente voldoende vertrouwen hebben in een veilige omgeving voor kinderen”, meldt SAAM*scholen, de overkoepelende scholengemeenschap. Voor kinderen die thuis niet opgevangen kunnen worden, wordt op een andere locatie noodopvang geregeld.