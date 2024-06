Dode door steekpartij op Amsterdamse Lindengracht

Op de Lindengracht in de Amsterdamse Jordaan is maandagavond een man overleden door een steekpartij, meldt de politie. Het slachtoffer werd gereanimeerd, maar dit mocht niet meer baten. Er is een 32-jarige verdachte aangehouden in een huis aan de Goudsbloemstraat.

De steekpartij vond plaats op de Tweede Goudsbloemdwarsstraat. Het slachtoffer liep vervolgens naar een café op de Lindengracht en daar is hij gereanimeerd. De man die is opgepakt zou zich volgens regionale media eerder op de dag al agressief hebben gedragen, maar de politie kan dit niet bevestigen. Ook kan de politie niet zeggen of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De politie onderzoekt de zaak.