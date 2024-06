Formateur Van Zwol ontvangt beoogd ministers van nieuwe kabinet

Formateur Richard van Zwol ontvangt vanaf maandag tot en met woensdag de kandidaat-bewindslieden van het toekomstige kabinet-Schoof. Beoogd VVD-vicepremier Sophie Hermans, die daarnaast de portefeuille Klimaat en Groene Groei krijgt, is maandagochtend om 9.00 uur de eerste die haar opwachting maakt.

Ook de andere beoogde vicepremiers zijn maandag uitgenodigd. Namens NSC is dat Eddy van Hijum, die ook minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt. Mona Keijzer wordt vicepremier voor BBB en daarnaast minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Dat Fleur Agema vicepremier wordt voor de PVV, werd pas zondag bekend. Partijleider Geert Wilders schoof haar naar voren nadat eerste keus Gidi Markuszower niet door de veiligheidsscreening van de AIVD was gekomen. Agema stond al op de lijst voor een kennismakingsgesprek als toekomstig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Van Zwol spreekt maandag verder met de beoogde ministers David van Weel (VVD, Justitie en Veiligheid), Eelco Heinen (VVD, Financiën), Barry Madlener (PVV, Infrastructuur en Waterstaat), Ruben Brekelmans (VVD, Defensie) en Judith Uitermark (NSC, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

De formerende partijen bereikten afgelopen week overeenstemming over de verdeling en invulling van de posten in het nieuwe kabinet. Vrijdag was toch weer nieuw overleg nodig, toen Wilders het omstreden Tweede Kamerlid Marjolein Faber voordroeg als vervanger van Markuszower. Uiteindelijk gingen de andere partijen toch akkoord.