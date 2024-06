Gedoogde én gereguleerde wiet verkocht in 10 gemeenten

In tien gemeenten die meedoen aan een wietexperiment mag vanaf maandag zowel gedoogde als gereguleerde wiet worden verkocht. Die situatie duurt drie maanden. Daarna is het de bedoeling dat er enkel gereguleerde wiet verkocht wordt. Gedoogde wiet mag dan niet meer.

De wietproef begon eind vorig jaar in Breda en Tilburg, waar sindsdien zowel gereguleerde als gedoogde cannabis mocht worden verkocht. Daarbij voegen zich Groningen, Zaanstad, Almere, Arnhem, Nijmegen, Voorne aan Zee, Heerlen en Maastricht.

De nieuwe fase van het wietexperiment wordt de ‘overgangsfase’ genoemd waarin “kwantiteit, kwaliteit en diversiteit” van gereguleerde producten worden geoptimaliseerd. Coffeeshophouders willen bijvoorbeeld dat meerdere telers leveren, zodat het aanbod divers is. Als dat niet het geval is, wordt gevreesd voor een toename van illegale (straat)handel.

In eerste instantie mochten de betrokken coffeeshops niet meer dan 500 gram gereguleerde cannabis in huis hebben, maar die limiet werd later verhoogd naar een weekvoorraad.

In de nieuwe coalitie is alleen de VVD een warm pleitbezorger van het experiment. De PVV stelde eerder voor de proef te pauzeren tot een nieuw kabinet aantreedt, maar daar stemde een meerderheid van de Kamer tegen. NSC en BBB hebben zich tegen een uitbreiding van de proef uitgesproken.