Hermans wil niets zeggen over omstreden PVV-kandidaat Faber

Sophie Hermans, kandidaat-minister en beoogd vicepremier namens de VVD, wil niet zeggen wat zij vindt van haar toekomstig ambtsgenoot Marjolein Faber en over eerder gedane uitspraken van de PVV-politica. VVD-leider Dilan Yeşilgöz uitte vrijdag nog haar twijfels over de benoeming van Faber, aangezien die eerder sprak over “omvolking” en zich vaker zeer hard uitsprak over onder anderen migranten. Yeşilgöz betitelde Faber als “niet onomstreden” en vroeg zich af of haar toon wel paste bij het ministerschap. Vrijdag was er crisisoverleg nodig voordat Faber door kon als kandidaat.

Ondanks meerdere vragen, wil Hermans alleen in algemene zin zeggen dat zij een kabinet wil “voor iedereen hier in Nederland”. Ook gaat zij ervan uit dat alle bewindslieden zich aan de afspraak houden om geen anti-rechtsstatelijke uitspraken te doen. Verder wilde ze zich aansluiten bij de eerdere woorden van Yeşilgöz, zonder die te herhalen. Op vragen of gebruik van de term “omvolking” een grens voor haar is, wilde Hermans niet ingaan.

Hermans is de beoogd klimaatminister van het kabinet-Schoof. Maandag werd zij als eerste toekomstig bewindspersoon ontvangen door formateur Richard van Zwol en Dick Schoof voor een gesprek. Daarin moeten de kandidaat-bewindslieden onder meer vragen beantwoorden over integriteit en mogelijke belangen. Tot en met woensdag houden de formateur en beoogd premier gesprekken.