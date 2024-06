Instroom van nieuwe asielzoekers is nu wat lager dan vorig jaar

Na een lange piek in het aantal asielaanvragen is het de laatste weken wat rustiger geworden. De instroom lag afgelopen week lager dan in dezelfde week vorig jaar. Ook de twee weken ervoor was het aantal asielaanvragen op jaarbasis gedaald. De wekelijkse cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid geven daar geen verklaring voor.

Vorige week werden afgerond achthonderd asielaanvragen geregistreerd. In dezelfde week vorig jaar waren er zo’n duizend aanvragen. Een week eerder waren er ook achthonderd aanvragen, tegen negenhonderd in die week in 2023. Dat de instroom drie weken achterelkaar lager ligt dan een jaar eerder, is sinds september vorig jaar niet voorgekomen.

De totale instroom is nog wel hoger. Sinds het begin van dit jaar zijn ongeveer 22.000 aanvragen geregistreerd. In 2022 en 2023 stond de teller in deze tijd van het jaar op ongeveer 19.000 aanvragen.

Dat de instroom nog altijd hoog is, is ook nog altijd terug te zien in het aantal mensen dat overnacht bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar iedereen zich moet melden die een asielprocedure in Nederland wil starten. Er slapen nog altijd veel meer dan de afgesproken 2000 mensen. De laatste drie nachten waren het er gemiddeld ruim 230 meer. Dat is wel een daling vergeleken met vorige week, toen er tussen maandag en vrijdag gemiddeld 2288 mensen op de locatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) overnachtten.

Het COA heeft grote moeite mensen naar opvanglocaties in het land over te plaatsen. Er worden te weinig plekken aangeboden door gemeenten. Voor elke keer dat het aanmeldcentrum te veel asielzoekers huisvest, moet het COA een dwangsom betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het maximale boetebedrag van 1,5 miljoen euro werd dinsdag bereikt.

De cijfers van het ministerie zijn elke week afgerond op honderdtallen. Het exacte aantal asielaanvragen is daardoor niet bekend. Bovendien gaat het niet alleen om nieuwe aanvragen, maar bijvoorbeeld ook om nareizigers. Zij mogen naar Nederland komen om zich aan te sluiten bij een familielid dat asiel heeft gekregen. Ook mensen die opnieuw asiel aanvragen, zijn meegenomen in de cijfers.