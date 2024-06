Kabinet ook verrast door Oostenrijkse steun natuurherstelwet

Het kabinet is “verrast” door het besluit van Oostenrijk om voor de Europese natuurherstelwet te stemmen, laat demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) aan de Tweede Kamer weten. Het betekent volgens haar onder meer dat Nederland over twee jaar een nationaal natuurherstelplan bij de Europese Commissie moet inleveren.

Van der Wal had geen signalen dat de verordening een meerderheid zou krijgen. “Eerder waren er signalen dat de blokkerende minderheid groter zou worden, doordat enkele lidstaten zich alsnog tegen het voorlopig akkoord zouden keren”, aldus Van der Wal. Nederland stemde tegen nadat een meerderheid van de Tweede Kamer daarom had gevraagd.

De uitvoering van de natuurherstelwet zal “implicaties” hebben voor beleid en er moeten “belangrijke keuzes” gemaakt worden, aldus de bewindsvrouw. Zij gaat daar verder niet meer over. In het nieuwe kabinet verdwijnt haar post. De BoerBurgerBeweging (BBB) levert straks beide bewindslieden voor het ministerie van Landbouw.

De BBB is boos dat de verordening is aangenomen. “Dit is een ongekende schoffering van kiezers in EU-landen en een miskenning van de veranderde politieke realiteit. De gevolgen van het aannemen van de omstreden Natuurherstelverordening voor Nederland zijn enorm”, meent partijleider Caroline van der Plas in een verklaring.

Thom van Campen van coalitiepartij VVD spreekt van een “ongekende draai” van de Oostenrijkse minister. Voor Nederland komt het nu aan op maatwerk bij de uitwerking. De VVD zal ervoor knokken dat de wet zo sober mogelijk wordt ingevoerd”, laat hij op X weten.

“Een eenheidsworst zoals de natuurherstelwet is niet de oplossing voor het versterken van de Nederlandse natuur, maatwerk per lidstaat wel. Het nieuwe kabinet moet die ruimte vinden om natuur en economie in balans te brengen, met een belangrijke rol voor boeren bij natuurbeheer”, aldus Eline Vedder van het CDA.

Partijen als GroenLinks-PvdA, D66 en Volt reageren wel positief. “Hoera voor schoon water, voor een gezonde bodem, een sterke natuur en voor Europese samenwerking!”, liet D66’er Anne-Marijke Podt op X weten. Volgens Marieke Koekkoek (Volt) kiest Europa “op het nippertje (…) voor de natuur! Belangrijk voor het klimaat, een gezonde lucht en gezonde mens”.