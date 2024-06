Kabinet-Schoof staat dinsdag 2 juli op het bordes

Het nieuwe kabinet wordt op 2 juli beëdigd. Die dinsdagochtend staat de ministersploeg op het bordes, aldus beoogd premier Dick Schoof. “Dat staat nu vast.” De bordesscène wordt niet op maandag 1 juli gehouden, omdat dan Keti Koti wordt gevierd, ter gelegenheid van de afschaffing van de slavernij.

De Tweede Kamer gaat naar verwachting diezelfde week nog met de nieuwe premier Schoof in debat over de regeringsverklaring, waarin de plannen van het kabinet staan. De precieze datum moet nog worden vastgesteld.

De vrijdag voor de beëdiging houdt het beoogde kabinet zijn oprichtingsvergadering, formeel het constituerend beraad genoemd. Daarin worden nog enkele afspraken over de taakverdeling gemaakt. Na de bordesscène zal de kabinetsploeg gaan werken aan het invullen van het coalitieakkoord. Er volgt een regeerakkoord met meer gedetailleerde plannen.

Schoof ontmoette maandag “plezierige mensen” die er “allemaal zin in” hebben. Hij sprak onder anderen met de beoogde vicepremiers van PVV, VVD, NSC en BBB. Zij worden belangrijk voor het contact met de vier Kamerfracties, verwacht Schoof, omdat hij zelf partijloos is.

De beoogde premier hield het opnieuw kort bij de pers. Op vragen over beoogd PVV-minister Marjolein Faber over wie onrust was ontstaan, zei hij alleen: “Voor ons is het belangrijk om zo meteen op onze woorden en daden in de kabinetsperiode beoordeeld te worden.”