Kamervoorzitter Bosma wil nog steeds naar herdenking slavernij

Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma is nog steeds van plan naar de kranslegging te gaan tijdens de nationale herdenking van het slavernijverleden op 1 juli. In een debat in de Tweede Kamer zei hij: “Ik ben uitgenodigd, dus ik ga ernaar toe”. DENK-Kamerlid Doğukan Ergin confronteerde Bosma met mediaberichten over organisaties die niet willen dat Bosma komt of vinden dat hij eerst moet reflecteren op zijn eerdere uitspraken als parlementariër.

Bosma antwoordde: “Daar ga ik eens over nadenken”, zonder er verder op in te gaan. Tegelijkertijd herhaalde hij dat hij “gewoon is uitgenodigd. Punt. Dus ga ik. Dat is nog steeds mijn uitgangspunt. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een Kamervoorzitter die ergens wordt uitgenodigd eerst nog moest reflecteren.” Het verzoek om excuses, waar Ergin over sprak, was nieuw voor Bosma. De PVV’er benadrukte verder dat hij tijdens de samenkomst niet gaat spreken.

Verschillende organisaties en personen hebben de Tweede Kamer, de gemeente Amsterdam en het Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) verzocht om voor Bosma een vervanger te sturen naar de herdenking volgende maand in Amsterdam. Zij verwijzen naar meerdere uitspraken van hem als PVV-Kamerlid. Zo had Bosma het over “slavernijgedram”. De organisaties stellen dat Bosma bovendien een “reputatie van racisme” heeft. Ze wijzen er daarnaast op dat de PVV vindt dat de excuses voor het slavernijverleden die door de koning en namens de staat zijn gemaakt, moeten worden ingetrokken.

Voorzitter Linda Nooitmeer van NiNsee vindt ook dat Bosma moet “reflecteren” op zijn uitspraken en “een gebaar” moet maken. Het instituut heeft de Kamervoorzitter hierom gevraagd in een brief. Als hij niet op de eis van het NiNsee ingaat, zou er een vervanger moeten komen. Nooitmeer heeft excuses overigens niet in de mond genomen tegenover het ANP.