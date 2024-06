Meer loon voor medewerkers hbo

Werkenden in het hoger beroepsonderwijs (hbo) krijgen de komende tijd op verschillende tijdstippen meer loon. Per 1 juli gaat het salaris met 3 procent omhoog en op 1 januari nog eens met 4 procent. In oktober komt er nog eens twee keer een los bedrag van 485 euro bij, aan het begin en aan het eind van de maand.

Bestuurder Ibtisam Daoudi van FNV Onderwijs en Onderzoek is content met wat de onderhandelaars hebben bereikt: “Samen met de salarisstijging van gemiddeld 10 procent in 2023 hebben we zo de inflatieachterstand helemaal gecompenseerd en de koopkracht van de werknemers zelfs verbeterd.”

De leden van de vakbonden moeten nog akkoord gaan.