Nieuw kabinet staat in eerste week van juli op bordes

In de eerste week van juli staat het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB op het bordes, meldt formateur Richard van Zwol. In die week kan de Tweede Kamer dan nog met premier Dick Schoof debatteren over de plannen van het kabinet, de zogeheten regeringsverklaring.

Vermoedelijk wordt de nieuwe ploeg op maandag 1 juli beëdigd door de koning, maar dat is nog niet officieel bevestigd.

Het betekent ook dat demissionair premier Mark Rutte nog naar de top van Europese staats- en regeringsleiders van 27 en 28 juni gaat. Op die bijeenkomst wordt een definitief besluit genomen over de verdeling van de topposten van de nieuwe Europese Commissie.

Op vrijdag 28 juni komt het nieuwe kabinet bijeen voor het constituerend beraad. Tijdens deze oprichtingsvergadering van het nieuwe kabinet worden afspraken vastgelegd over onder meer de taakverdeling. De kabinetsleden zijn dan nog niet formeel in functie, dat is pas na de beëdiging door de koning.

Deze week gaan alle toekomstige bewindslieden langs bij de formateur en Schoof. Dat duurt drie dagen. Daarna beginnen deze donderdag al de openbare hoorzittingen van de nieuwe ministers en staatssecretarissen door de Tweede Kamer. Dat gaat ook volgende week nog door.

Het is voor het eerst dat kandidaat-bewindspersonen langs de Tweede Kamer moeten. Per departement vindt een hoorzitting plaats. Alleen de premier hoeft zich niet te onderwerpen aan een hoorzitting. Hij gaat ook niet in op een verzoek van GroenLinks-PvdA om dit vrijwillig te doen.