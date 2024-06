Nieuwe defensieminister: Oekraïne ‘op dezelfde wijze’ steunen

Als het aan de beoogde nieuwe minister van Defensie Ruben Brekelmans ligt, blijft Nederland voortrekker op het gebied van steun aan Oekraïne. Brekelmans (VVD) zegt na zijn gesprek met de formateur en beoogd premier dat hij ervan uitgaat dat het toekomstige kabinet de steun op “militair, financieel en diplomatiek” vlak “op dezelfde wijze” zal voortzetten.

De PVV is een stuk kritischer op de steun aan Oekraïne, dat al bijna tweeënhalf jaar strijdt tegen de Russen. Ook met die coalitiepartner verwacht Brekelmans “een hele voorname rol” voor Nederland. In het coalitieakkoord is afgesproken dat Nederland Oekraïne “politiek, militair, financieel en moreel” blijft steunen “tegen de Russische agressie”.

“Onze veiligheid staat echt op het spel”, zegt Brekelmans, nu nog Tweede Kamerlid namens de VVD. Op de vraag waarom hij het ministerschap op Defensie graag wilde, zegt hij dat het “extra belangrijk en extra eervol” is “om juist in deze tijd invulling te mogen geven aan de investeringen die nodig zijn op het gebied van Defensie”.