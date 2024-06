Oproep organisaties: geen Bosma bij herdenking slavernijverleden

Verscheidene organisaties en personen vragen de Tweede Kamer, de gemeente Amsterdam en het NiNsee om niet Kamervoorzitter Martin Bosma maar een vervanger te sturen naar de herdenking van het slavernijverleden op 1 juli. Volgens de organisaties “onteert” Bosma de plechtigheid, gezien zijn uitspraken uit het verleden.

De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer leggen op 1 juli een krans tijdens Keti Koti. Bosma’s functie als Kamervoorzitter en zijn persoon kunnen volgens de opstellers van de brief “niet los van elkaar worden gezien”. In zijn rol als PVV-Kamerlid keerde Bosma zich eerder tegen het opzetten van een fonds voor bewustwording over het slavernijverleden. Hij sprak onder meer over “slavernijgedram”. Volgens de briefschrijvers heeft Bosma bovendien een “reputatie van racisme”, waardoor zijn aanwezigheid bij de kranslegging “door de Afro- en inheems-Caribische gemeenschap als een intense belediging wordt ervaren”.

De briefschrijvers, die zich de Coalitie voor een Waardige 1 juli Herdenking noemen, vragen aan de Kamer, de gemeente en het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee): “stuur een vervanger. Stuur iemand die het meent.” Onder de brief staan de namen van onder anderen oud-politica Sylvana Simons, directeur van het Bijlmer Parktheater Jolanda Spoel, presentatrice Milouska Meulens, creatief directeur van Omroep ZWART Akwasi Ansah, mede-oprichter van The Black Archives Mitchell Esajas en Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet. Ook organisaties als de Vereniging Ons Suriname en de Stichting Anton de Kom steunen volgens de briefschrijvers de oproep.

Psychiater Glenn Helberg, ook ondertekenaar van de brief, laat weten dat er niet om een specifieke vervanger van Bosma wordt gevraagd. “Wij gaan niet over de Tweede Kamer. Wel over dat wij onze herdenking niet racistisch willen laten zijn. Stuur iemand van wie je weet dat die deze zaak een goed hart toedraagt, een hart van gelijkwaardigheid, een hart dat wil leren van de geschiedenis.”