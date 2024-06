Rutte overtuigd dat Nederland op topniveau blijft meedoen in EU

Demissionair premier Mark Rutte gaat ervan uit dat Nederland in de nieuwe Europese Commissie een belangrijke portefeuille behoudt. “Daar maak ik me geen zorgen over”, aldus Rutte bij aankomst in Brussel voor overleg over nieuwe kandidaten voor Europese topposities. “Nederland is de vijfde economie van Europa. Dus daarmee zitten we echt in de top. We zijn niet zo groot als Frankrijk en Duitsland. Dus Nederland kan zich altijd sterk maken en dat zal het zonder twijfel ook doen voor een zwaar commissariaat.”

Dat er straks in Den Haag een regering zit met een heel andere politieke kleur waar andere EU-landen misschien wantrouwig naar kijken, wimpelt Rutte weg. “Het nieuwe kabinet zal de koers volledig voortzetten. In Europa, in de NAVO, met Oekraïne, alles.” Rutte gelooft dat de andere EU-landen eerder de “continuïteit” zullen zien. En ook “dat er een hele goede nieuwe premier in aantocht is”. Volgens Rutte vinden de andere landen dat spannend. “Een voormalige ‘spy-chief’, zoals ze dat dan zeggen.”

Volgens Rutte is die continuïteit het belangrijkste. “En dat hoort ook bij Nederland. Want bij ons verandert er nooit zoveel.”

Maar pas als vier belangrijke functies zijn vervuld, zijn de benoemingen van Eurocommissarissen aan de orde, zei Rutte. Het gaat om een nieuwe voorzitter van de nieuwe Europese Commissie, een nieuwe voorzitter van de Europese Raad, een nieuwe EU-buitenlandchef en een nieuwe voorzitter van het Europees Parlement.