Slachtoffers fatbike-ongeluk Breda 8 en 13 jaar oud

De twee kinderen die zaterdag gewond raakten bij een ongeluk met een fatbike in Breda, zijn meisjes van 8 en 13 jaar oud. Dat meldt de politie. Het meisje van 8 werd zaterdag met zware verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam, het 13-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis in Breda gebracht.

Hoe het met de twee slachtoffers gaat, is verder niet bekend. “Daar kunnen wij geen uitspraak over doen”, meldt een politiewoordvoerster.

Een 25-jarige automobilist uit Zwolle is na het ongeval verhoord. Zaterdag meldde de politie dat hij was aangehouden, maar dat blijkt niet het geval. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.