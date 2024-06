Slowakije is ‘nog altijd’ in bespreking over NAVO-baan Rutte

Slowakije is er nog altijd niet uit of het demissionair premier Mark Rutte als nieuwe NAVO-topman wil. “We zijn daarover nog steeds in bespreking”, zegt president Peter Pellegrini.

Slowakije, Roemenië en Hongarije zijn de laatste NAVO-landen die hun steun voor Rutte nog niet hebben uitgesproken. Roemenië heeft met president Klaus Iohannis een eigen kandidaat. Hongarije wil dat Rutte eerst terugkomt op, volgens Boedapest, weinig respectvolle uitlatingen over dat land.

Voor Slowakije “is het natuurlijk cruciaal om te weten hoe Oost- en Centraal-Europa worden vertegenwoordigd in dit hele pakket”, zei Pellegrini bij aankomst voor overleg met EU-leiders over de verdeling van EU-topfuncties. Zijn regio is de laatste jaren te weinig aan bod gekomen, wil de Slowaakse president nog eens “duidelijk zeggen”.