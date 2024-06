Taakstraf voor verwonden militair Irak door ongecontroleerd schot

De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem heeft een 25-jarige (ex-)militair uit Baarn een taakstraf van 140 uur opgelegd, omdat hij in Erbil in Irak een andere militair met een onbedoeld schot ernstig heeft verwond. Volgens de rechtbank heeft de man met een reeks fouten de dienstvoorschriften overtreden en de veiligheidsmaatregelen genegeerd.

De man was in 2022 als militair uitgezonden naar Irak. Het incident deed zich voor in Camp Bulldog in Erbil, waar Nederlandse militairen bivakkeerden in het kader van een internationale missie.

Tijdens onderhoud aan een Glock plaatste de militair een magazijn met scherpe munitie in het wapen, zonder de inhoud van het magazijn te checken. Vervolgens heeft hij de werking van het wapen gecontroleerd door het te spannen en af te drukken. Omdat er een vol magazijn geplaatst was, vuurde hij de kogel af. Het slachtoffer, dat naast hem zat, werd geraakt in de borst.

De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.