Timmermans noemt instemming EU-natuurwet ‘mooie dag’ voor natuur

Frans Timmermans is blij dat de Europese natuurherstelwet er komt. De partijleider van GroenLinks-PvdA spreekt op X van een “mooie dag voor de Europese natuur”.

Timmermans was als Eurocommissaris voor Klimaat een drijvende kracht achter de totstandkoming van de natuurherstelwet, die moet helpen de aantasting van natuur in EU-lidstaten te stoppen. Hij maakte het politieke lot van zijn natuurwet niet mee omdat hij in juli 2023 terugkeerde naar Den Haag. Daar deed hij als partijleider van GroenLinks-PvdA mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in november, waarbij de partij na de PVV tweede werd. De wet werd door lidstaten en het Europees Parlement flink afgezwakt.

Nederland stemde maandag tegen de natuurherstelwet. Het demissionaire kabinet was aanvankelijk voor de wet, maar werd eerder dit jaar door de Tweede Kamer teruggefloten. “Ook mooi dat vals spel door Nederland niet is beloond”, zegt Timmermans daarover. “Maar bovenal: onze natuur krijgt nu een kans op herstel en dat is heel dringend nodig.”

De natuurherstelwet belandde begin dit jaar in de ijskast na de draai van Nederland en enkele andere EU-lidstaten. Zondag was er toch ineens weer een meerderheid toen Oostenrijk, dat voorheen neutraal was en zich wilde onthouden van stemming, aangaf het wetsvoorstel in de Europese milieuraad te steunen.