Vader (59) die dochter (38) neerstak in Uden langer vast

De 59-jarige man uit Erp die dinsdagmiddag 11 juni zijn dochter (38) neerstak in Uden, blijft nog zeker veertien dagen langer vastzitten, meldt het Openbaar Ministerie maandag. Hij wordt verdacht van poging tot moord dan wel doodslag. De vrouw raakte zwaargewond, zij ligt nog altijd in het ziekenhuis, aldus het OM.

Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de man om zijn dochter aan te vallen. Het incident gebeurde op een rotonde aan de Kazernestraat in de Brabantse woonplaats van de vrouw. Meerdere mensen waren getuige van de steekpartij. De vader werd direct aangehouden en vrijdag voorgeleid.