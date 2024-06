Veel regen verwacht dinsdag, wateroverlast mogelijk in zuidoosten

Een intensief regengebied dat dinsdag over Nederland trekt, zorgt voor veel regen en mogelijk ook onweer, vooral in het zuidoosten. Weeronline waarschuwt voor lokale wateroverlast, hoge waterstanden in lokale rivieren en een extra drukke avondspits.

Dinsdag wordt kletsnat: het gaat op grote schaal stevig regenen en er zijn onweersbuien mogelijk. De regen trekt langzaam in noordoostelijke richting over het land, waarbij de meeste regen in het zuidoosten valt. Daar kan lokaal sprake zijn van meer dan 50 millimeter, bijna evenveel als gemiddeld in de hele maand juni valt. De dinsdagavondspits kan door het slechte weer extra druk verlopen.

Lokale wateroverlast is mogelijk en vormt zeker in het Limburgse heuvelland een risico, aldus Weeronline. Het weerbureau raadt waterschappen in Limburg, maar ook elders in het land aan zich voor te bereiden door op voorhand waterstanden te verlagen. “Vooral in de provincies Utrecht, Gelderland, Brabant en Limburg kan het echt flink doorplenzen.” Het zuiden van Limburg maakt dinsdagavond ook kans op pittige onweersbuien met mogelijk hagel en zware windstoten.

Aangezien juni al kletsnat verliep, kan de natte bodem de vele regen niet opnemen en komt deze direct in sloten terecht. “Lokale rivieren zullen door zware buien zeker stijgen deze week.” Dat geldt vooral voor kleine rivieren in Nederland en Duitsland. Doordat het droog is in de Alpen daalt het waterpeil van de Rijn na hoogwater eerder deze maand nog altijd. Donderdag en vrijdag worden nog enkele stevige regen- en onweersbuien verwacht, daarna wordt het droger.