Veel zorgen in Kamer over mogelijke sluiting ambassades

In de Tweede Kamer zijn veel zorgen over de bezuinigingen van het nieuwe rechtse kabinet die het diplomatieke netwerk kunnen raken. Ook coalitiepartij VVD is er niet helemaal gerust op, bleek maandag tijdens een debat in de Kamer over het mensenrechtenbeleid.

PVV, VVD, NSC en BBB willen de uitgaven van het ambtelijk apparaat van de kerndepartementen met 22 procent verminderen. Bij Buitenlandse Zaken zou dat in het uiterste geval kunnen leiden tot sluiting van 34 diplomatieke posten, bleek eerder uit ambtelijke stukken over het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie.

“De internationale positie van Nederland zal ernstig verzwakt worden”, denkt Kati Piri van GroenLinks-PvdA als zoveel posten moeten verdwijnen. D66’er Jan Paternotte wees op de groeiende invloed van China. Het verdwijnen van zoveel ambassades en consulaten zou “oliedom” zijn. Ook CDA, ChristenUnie en Volt delen de zorgen.

De Kamer nam in februari nog een motie van GroenLinks-PvdA en NSC aan waarin werd gesteld “dat een stevige diplomatieke slagkracht middels het postennetwerk onontbeerlijk is” en dat “het sluiten van ambassades onverstandig zou zijn”. De motie kreeg een grote meerderheid achter zich. Van de nieuwe coalitiepartijen stemde alleen de PVV tegen.

Ook bij VVD vallen de bezuinigingen zwaar. “Wij hopen dat het postennetwerk zoveel mogelijk zal worden ontzien”, zegt Roelien Kamminga (VVD). Ze wil snijden in de posten “niet bij voorbaat uitsluiten”. Het kan wel “efficiënter”, denkt het liberale Kamerlid. Ook kan er meer worden samengewerkt.

Het ministerie krijgt nog meer bezuinigingen te verwerken. De nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp moet vanaf 2027 structureel 2,4 miljard euro bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Volgend jaar gaat het om 350 miljoen en het jaar daarop om een bezuiniging van 550 miljoen euro.

Demissionair minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) ziet een “verstrekkende opgave” voor haar ministerie waar ze nog twee weken de baas van is. Dan zal Caspar Veldkamp van de NSC haar opvolgen. Hij was eerder ambassadeur in Israël en Griekenland.