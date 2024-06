Vrouw (46) overleden na steekpartij op vrijdag in Amsterdam

Een 46-jarige vrouw is overleden na een steekpartij in Amsterdam Nieuw-West in de nacht van donderdag op vrijdag, bevestigt een politiewoordvoerster na berichtgeving van lokale media maandag. De politie kreeg vrijdag rond 01.20 uur meerdere meldingen van een steekpartij bij een flat aan de Ookmeerweg. Daarna werden twee gewonden gevonden, twee anderen werden aangehouden.

De gewonden werden gevonden op de Ookmeerweg en aan de Nieuwe Laan, beiden werden naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw was zwaargewond, de ander had steekverwondingen en ligt maandag nog in het ziekenhuis, aldus de politiewoordvoerster.

Vrijdagnacht werden in de omgeving van de Ookmeerweg twee verdachten aangehouden. Een van hen, een 38-jarige man uit Amsterdam, is maandagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van betrokkenheid bij beide steekincidenten, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Hij blijft nog veertien dagen langer vastzitten. De andere verdachte is zaterdag in vrijheid gesteld, aldus de woordvoerder.