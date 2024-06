Weer tentenkamp op UvA, deze keer op Science Park

Demonstranten hebben maandag opnieuw een tentenkamp opgezet op de Universiteit van Amsterdam (UvA), deze keer op de locatie Science Park. Sinds 12.00 uur staan er tentjes op het universiteitsterrein in Amsterdam-Oost. Volgens een woordvoerder van de universiteit is het kamp “redelijk kalm en rustig”.

Of het tentenkamp mag blijven staan of dat er eventuele maatregelen worden genomen, kon de woordvoerder nog niet zeggen. Eerdere tentenkampen op de Roeterseilandcampus van de UvA werden door de politie ontruimd.

De demonstranten willen dat de UvA alle banden met Israëlische universiteiten verbreekt. Tot die tijd zeggen zij niet te vertrekken. Volgens een woordvoerder van het kamp is er vanwege de oorlog in Gaza “geen tijd voor schijnonderhandelingen met de UvA. Geen tijd voor vertragingstactieken en zogenaamde ‘ethische comités om de situatie te beoordelen’.”

Er wordt al wekenlang gedemonstreerd op universiteiten in het hele land om de banden met Israëlische instellingen te verbreken. De organisaties achter de protesten lieten vrijdag weten door te gaan met hun acties. Daarmee reageerden ze op een ingezonden brief van vijftien rectoren van Nederlandse universiteiten, die lieten weten niet van plan te zijn hun samenwerking met alle Israëlische partners stop te zetten.

Op de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam werd vorige week een tentenkamp ontbonden door burgemeester Femke Halsema. Reden daarvoor was dat demonstranten voor de ingang van het hoofdgebouw stonden en daarmee het onderwijs verstoorden. Volgens de demonstranten blokkeerden ze de deuren niet en was het de VU zelf die de ingangen afsloot.