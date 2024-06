Westerwolde geeft COA vier weken voor oplossing opvang Ter Apel

De gemeente Westerwolde geeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) tot half juli de tijd om dagelijks minder dan 2000 mensen op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel te laten overnachten. Het COA zou daar vertrouwen in hebben, reden voor de gemeente waarbinnen het aanmeldcentrum ligt tot dan “vinger aan de pols te houden”, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van RTV Noord. Mocht dat niet lukken, “ondernemen we alsnog gerechtelijke stappen”.

Een COA-woordvoerder bevestigt dat het orgaan inschat binnen drie tot vier weken onder de 2000 overnachters te kunnen komen bij het aanmeldcentrum. Bestuursvoorzitter van het COA Milo Schoenmaker heeft dit maandagochtend tijdens een overleg met staatssecretaris Eric van der Burg en de gemeente Westerwolde gezegd. Schoenmaker baseert zich daarbij op de huidige instroom en dat er de komende tijd opvangplekken vrijkomen.

De sluitingen van de grotere opvangplekken “zijn een beetje geweest”, licht de COA-woordvoerder toe. Zo moesten honderden mensen in Nijmegen een plek elders krijgen omdat de locatie daar sloot. Nu die mensen zijn ondergebracht, “proberen we weer meer mensen uit Ter Apel te plaatsen”. Vooralsnog zouden er geen grote nieuwe plekken openen, maar zorgt “een combinatie van factoren” ervoor “dat we wel hebben gezegd dat Ter Apel alle prioriteit krijgt”. Daar voegt hij aan toe dat de inschatting voor half juli “zeker geen belofte” is.

Westerwolde hoopt dat opnieuw een gang naar de rechter niet nodig is. “We willen eerst kijken of ze dit waar kunnen maken”, zegt de gemeentewoordvoerder.

In januari besloot een rechter nog dat het COA een dwangsom moet betalen aan de gemeente als er meer dan het afgesproken aantal van 2000 in het centrum overnacht. Het maximumbedrag voor die boete van 1,5 miljoen euro werd afgelopen dinsdag gehaald. Westerwolde oriënteerde zich sindsdien op vervolgstappen, een nieuwe gang naar de rechter werd niet uitgesloten. Die optie wordt nu dus voor bepaalde tijd gepauzeerd.