Aankomend PVV-minister heeft geen spijt van Zwarte Pietenjournaal

Reinette Klever, die binnenkort namens de PVV minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp wordt, neemt geen afstand van haar betrokkenheid bij het Zwarte Pietenjournaal. Ze verwacht ook niet dat het haar ministerschap in de weg zit. Internationaal heeft Nederland veel kritiek gekregen op de figuur Zwarte Piet, die onder meer door een rapporteur van de Verenigde Naties is getypeerd als een racistisch stereotype.

In haar nieuwe rol zal Klever veel dienstreizen maken en kan ze mogelijk moeilijke vragen krijgen over haar eigen verleden en dat van andere kabinetsleden. Klever belooft zich als bewindspersoon “op een nette manier te gedragen”.

Ze weigert in te gaan op uitspraken van beoogd PVV-minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) over “omvolking”, een omstreden term die vooral in extreemrechtse kringen wordt gebruikt. “Ik ga collega’s niet recenseren”, aldus de toekomstige bewindsvrouw na haar gesprek met de formateur en beoogd premier Dick Schoof.

In haar tijd als Kamerlid voor de PVV heeft Klever gezegd dat ontwikkelingshulp beter kan worden afgeschaft. “Nu zit ik in een andere rol natuurlijk als beoogd minister van een kabinet van vier partijen”, zegt ze daarover. De aankomend minister zegt dat ze gaat proberen om het hoofdlijnenakkoord zo goed mogelijk uit te voeren. Daar staat onder andere in dat vanaf 2027 structureel 2,4 miljard euro moet worden bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking.

Gezien haar uitspraken over ontwikkelingshulp, kan Klever zich voorstellen dat haar toekomstige ambtenaren bedenkingen kunnen hebben bij haar benoeming. Ze zegt wel dat elke persoon die mogelijk op deze post was gekomen, ongeacht partijkleur, dezelfde taak had gekregen om het hoofdlijnenakkoord uit te voeren.