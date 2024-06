Agent gebruikt vuurwapen in Ter Apel, man raakt gewond aan been

In het Groningse Ter Apel heeft een politieagent dinsdagmiddag zijn vuurwapen gebruikt, waarbij een man gewond is geraakt aan zijn been. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het voorval.

Het incident gebeurde rond 13.00 uur in een winkelpand aan de Marktstraat in de Groningse plaats. Agenten waren daarheen gegaan na een melding van overlast.

Ter plaatse “ontstond een situatie waarbij er door de politie is geschoten”, aldus de politie in een korte verklaring. De verdachte op wie is geschoten, werd ter plaatse aan zijn verwondingen behandeld. Hij is aangehouden en overgebracht naar een cellencomplex. Waarvan hij verdacht wordt, is niet bekendgemaakt.

Verdere mededelingen over het gebruik van het vuurwapen door de agent worden niet gedaan door de politie.