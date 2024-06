CDA wil BBB welkom heten in Europese fractie

De Europarlementariërs van het CDA willen hun BBB-collega’s opnemen in hun machtige Europese fractie. Het CDA had aanvankelijk zijn twijfels door eurokritische uitlatingen van BBB’ers tijdens de campagne voor de Europese verkiezingen, maar is gerustgesteld.

BBB veroverde bij de verkiezingen twee weken geleden twee zetels in het nieuwe Europees Parlement. Net als NSC, dat er één kreeg, wil de partij aansluiten bij de EVP-fractie, de grootste van het parlement. Europarlementariërs kunnen binnen zo’n fractie meer invloed uitoefenen en meer spreektijd, assistentie en parlementaire spilfuncties krijgen.

De EVP beslist dinsdagmiddag over het toelaten van BBB en NSC, en daarbij weegt het advies van fractieleden uit dezelfde EU-lidstaat doorgaans zwaar. NSC was al nagenoeg verzekerd van toetreding.