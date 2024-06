Controle bij ingangen universiteitsgebouwen in centrum Groningen

Mensen die naar binnen willen bij een gebouw van de Rijksuniversiteit Groningen in het centrum van Groningen, moeten dinsdag een medewerkerspas of een studentenpas laten zien. De universiteit voert controles uit en heeft beveiligers neergezet vanwege een aangekondigde demonstratie. “We hebben geen idee wat we moeten verwachten”, zegt een woordvoerster van de universiteit na berichtgeving van RTV Noord en de Ukrant.

De maatregel geldt onder meer voor het Academiegebouw en de Universiteitsbibliotheek. Pro-Palestijnse demonstranten willen zich verzamelen op het plein bij die gebouwen. Ze betogen tegen het optreden van de politie bij een protestactie vorige week. De demonstranten eisen het vertrek van bestuursvoorzitter Jouke de Vries. Ook willen ze dat de universiteit banden met Israëlische instellingen verbreekt.