Defensie zoekt ruimte om te trainen, ook in ‘vol’ Zuid-Holland

Defensie heeft ook in de provincie Zuid-Holland meerdere locaties op het oog om haar activiteiten uit te breiden en militairen te trainen. Zo maakt het eiland Goeree-Overflakkee deel uit van een potentieel nieuw laagvlieggebied voor helikopters en zijn de stranden en duinen van Oostvoorne en Ouddorp in beeld als amfibisch oefengebied. Daarnaast wil Defensie het militaire complex Maaldrift in Wassenaar flink uitbreiden om personeel van de marechaussee op te leiden, en een vaste plek in de Rotterdamse haven krijgen om schepen met militaire lading te laten aanmeren.

“We moeten met zijn allen beseffen dat we hier allemaal een beetje hinder van gaan ondervinden”, aldus generaal Pedro Stunnenberg, directeur materieel en leefomgeving bij Defensie. “Nederland is vol en Zuid-Holland is dat zeker. Toch onderzoeken we ook in deze provincie of we kunnen uitbreiden. We proberen al onze activiteiten zo goed mogelijk te spreiden en de overlast zoveel mogelijk te beperken.”

Defensie gaat deze weken alle provincies langs om de uitbreidingsplannen toe te lichten en vragen te beantwoorden. De bijeenkomsten van vorige week in Overijssel en Gelderland trokken honderden mensen; veelal bezorgde omwonenden van locaties die in beeld zijn voor bijvoorbeeld munitieopslag, het oefenen met explosieven en vliegen met F-35’s. In Zuid-Holland kwamen maandagavond amper twintig mensen naar de toelichting die werd gegeven in een loods in het Rotterdamse havengebied. In de meest bevolkte provincie van Nederland is de ruimte schaars en zijn de mogelijkheden voor Defensie om uit te breiden dan ook beperkt. Toch wil de krijgsmacht ook in Zuid-Holland meer activiteiten ontplooien, die impact hebben op de leefomgeving.

“De wereld wordt er niet beter op en de kans dat we als Nederland binnen afzienbare tijd in een conflict raken, is niet uitgesloten” aldus Stunnenberg. “Zijn we daar klaar voor? Nee. Als krijgsmacht niet en als samenleving ook niet. We moeten ons dus voorbereiden.”

Het nieuwe kabinet beslist volgend jaar hoe en waar Defensie kan uitbreiden, nadat alle opties zijn onderzocht en de effecten – ook op de omgeving – in beeld zijn gebracht. “Er zit een spanning tussen snelheid en zorgvuldigheid. Als je kijkt naar de situatie in het oosten van Europa, willen we dit het liefst morgen geregeld hebben. Maar we willen het ook goed doen. En dus doorlopen we een proces van onderzoek, inspraak en participatie.”