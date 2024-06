Eisen tot 20 jaar cel tegen veronderstelde drugsbende Brabant

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch celstraffen tot twintig jaar geëist tegen vijf verdachten in een onderzoek naar jarenlange grootschalige drugshandel en witwassen. “De champions league van de internationale cocaïnehandel”, aldus het OM.

Drie verdachten behoren tot een tak van de inmiddels beruchte Brabantse familie R. De hoofdverdachte, Chris R. (42), is sinds een half jaar voortvluchtig, nadat de rechtbank zijn voorarrest had opgeschort wegens “dringende familieomstandigheden”. Naast de twintig jaar jaar cel vordert het OM een boete van 87.000 euro tegen hem. Ook wil justitie dat hij zo’n 12,5 miljoen euro betaalt, om hem zijn misdaadwinsten te ontnemen. Tegen zijn partner Paulina R. (46) eiste het OM wegens witwassen een jaar cel en een boete van 30.000 euro.

Volgens het OM heeft de veronderstelde bende ruim zeven jaar lang diep in de internationale drugshandel gezeten. Het gaat om onder meer duizenden kilo’s cocaïne en grote hoeveelheden MDMA. Er werden zaken gedaan met onder anderen Roger P., alias Piet Costa, een Rotterdamse drugsbaron die eerder werd veroordeeld tot een jarenlange celstraf.

Het onderzoek begon in oktober 2022, op basis van informatie die bij de inlichtingendienst van de politie was binnengekomen. Die kwam erop neer dat twee leden van de familie R., Chris en Sjef, de georganiseerde drugshandel aanstuurden. Sjef deed dat vanuit Dubai, aldus het OM. Hij wordt internationaal gezocht; zijn zaak zal in oktober aan de rechtbank worden voorgelegd. Chris was “operationeel leider” in Nederland, zegt justitie. In februari vorig jaar greep de politie in en arresteerde zij de verdachten.

Het leeuwendeel van het bewijs bestaat uit een grote hoeveelheid cryptocommunicatie tussen de verdachten onderling. Uit die berichten rijst “een ontluisterend beeld”, aldus het OM. “Als je lastig werd of een bedreiging voor de organisatie werd geweld niet geschuwd.”

Tegen medeverdachten Reginald de J. en Kaan D. eiste het OM zeven jaar cel en boetes van 30.000 euro. Chris R.’s 20-jarige stiefzoon, volgens het OM zijn “potentiële opvolger”, hoorde vier jaar eisen, waarvan een jaar voorwaardelijk, naast een boete van eveneens 30.000 euro.

Het proces gaat 25 juni verder met de pleidooien van de advocaten.