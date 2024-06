Faber wil niet terugkijken, maar ‘gedraag me als minister betaamt’

Beoogd minister Marjolein Faber van Asiel en Migratie neemt haar omstreden uitspraken niet terug, en wil er ook niet op terugblikken. “Ik ga niet uitspraken uit het verleden recenseren”, aldus de PVV’er in een korte verklaring tegen de pers. Wel begrijpt ze de “commotie” waartoe haar uitlatingen hebben geleid. “Ik zal mij gedragen als een minister betaamt, zoals de dienaar van de kroon betaamt.”

Faber kwam eerder onder meer in opspraak vanwege gebruik van het woord “omvolking” in de Eerste Kamer. “Het is wel zo dat die uitspraken, dat ik die heb gedaan als lid van de oppositie”, benadrukt Faber. “Maar er is nu een nieuwe werkelijkheid. Voor u staat een kandidaat-minister.” Als bewindsvrouw is de PVV’er naar eigen zeggen voornemens “een streng asielbeleid” uit te voeren. “Maar ik zal minister zijn voor iedereen die zich in Nederland bevindt”, luidt haar belofte voorafgaand aan een gesprek met formateur Richard van Zwol en de beoogde premier Dick Schoof.

In een debat in de Eerste Kamer in 2020 zei Faber dat de Verenigde Naties “een agenda van antisemitisme, terrorisme en omvolking” uitrollen. Dat kwam haar op felle kritiek te staan. Senatoren van andere partijen en premier Mark Rutte wezen op de associaties met het nationaalsocialisme. Faber kwam ook in het nieuws toen zij stelde dat een betrouwbare bron had gezegd dat de dader van een steekpartij een Noord-Afrikaans uiterlijk had, iets dat daarna is weerlegd door het Openbaar Ministerie.

De incidenten rond Faber leidde ertoe dat nog voor haar aantreden kritiek kwam uit de eigen coalitie. VVD-voorvrouw Dilan Yeşilgöz noemde haar vrijdag “niet onomstreden”. Dat gebeurde nadat Faber naar voren was geschoven als beoogd minister van Asiel en Migratie ter vervanging van PVV’er Gidi Markuszower. Die kwam niet door de AIVD-screening.