Groningen verlengt afspraken over opvang vluchtelingen

De tien gemeenten in de provincie Groningen beloven dat ze ook in 2025 en 2026 vluchtelingen opvangen. Ze moeten in die jaren bijna 8500 opvangplekken regelen, hebben ze dinsdag bekendgemaakt. Ook komen ze met een nachtopvang om het volle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.

De Groningse gemeenten maakten begin vorig jaar als eerste gezamenlijk afspraken met het Rijk over de opvang van asielzoekers. Ze beloofden toen 5744 asielopvangplekken te vinden. Ook beloofden ze jonge vluchtelingen zonder begeleider en Oekraïense vluchtelingen onderdak te bieden. Ze liepen daarmee vooruit op de spreidingswet. Die afspraken golden voor 2023 en 2024.