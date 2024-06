Inspectie zegt dat verkoop illegale fatbikes niet te voorkomen is

Het is niet te voorkomen dat geïmporteerde illegale fatbikes in Nederland kunnen worden verkocht, als deze worden aangeboden via internet. Dat zegt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in reactie op de oproep van tientallen gemeenten en een aantal organisaties, waaronder de Fietsersbond. Wel blijft de inspectie “scherp” op de verkoop van deze opgevoerde fietsen, die veelal uit landen als China komen.

In een petitie pleiten de ondertekenaars onder meer voor een verbod op de verkoop van opgevoerde e-bikes, een minimumleeftijd en een voorlichtingscampagne voor ouders en kinderen. Ook fabrikanten van fatbikes, Brekr, Phatfour en Knaap, staan achter de petitie en willen betere handhaving.

De ILT voert fysieke inspecties uit en zoekt actief naar aanbieders van fatbikes die niet aan de wet- en regelgeving in Nederland voldoen. Hoeveel illegale fatbikes uit het buitenland via internet worden verkocht, kan de ILT niet zeggen. Ook is niet bekend of dit aantal toe- of afneemt.