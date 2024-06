De Tweede Kamer gaat woensdag 3 juli in debat over de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet onder leiding van beoogd premier Dick Schoof. Dat is althans het “streven” van Kamervoorzitter Martin Bosma. Dat kabinet is dan net één dag beëdigd: op dinsdag staat de ministersploeg op het bordes.

Op maandag 1 juli levert formateur Richard van Zwol zijn eindverslag in.