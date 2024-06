Kerncentrale Borssele na onderhoud weer opgestart

De kerncentrale in het Zeeuwse dorp Borssele is weer opgestart na een onderhoudsperiode die op 5 april was begonnen. Het jaarlijkse onderhoud van de kerncentrale duurde enkele weken langer dan gepland, melden eigenaar EPZ en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

De ANVS laat weten dat het onderhoud om meerdere redenen langer duurde dan was voorzien. Zo moest onder meer een stoomlekkage aan een sluitklep van de turbine worden verholpen.

Tijdens het groot onderhoud is de hele kern uit het reactorvat gehaald om uiteenlopende werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Ook heeft EPZ ongeveer een vijfde van de staven met uranium vervangen. Deze zogeheten splijtstofstaven dienen als brandstof voor de kerncentrale. Die leverde tijdens het onderhoudswerk geen stroom. Ook zijn delen van de turbines naar Duitsland gegaan voor een “volledige revisie”, meldt de eigenaar van de kerncentrale.

De ANVS hield tijdens de onderhoudsperiode toezicht op de veiligheid. “We hebben onder andere diverse inspecties uitgevoerd bij de kerncentrale. Hieruit is gebleken dat het veilig is om de reactor weer op te starten”, laat de autoriteit weten. De centrale is stap voor stap in bedrijf genomen en levert sinds zondag weer stroom aan het landelijk net.

In de huidige Kernenergiewet is opgenomen dat de kerncentrale in Borssele tot en met 2033 in bedrijf blijft. Het demissionaire kabinet wil de centrale langer in productie houden. De ANVS beoordeelt of dit technisch haalbaar is en veilig kan.

Het kabinet heeft zich ook uitgesproken voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Daarbij is Borssele de voorkeurslocatie, met de Eerste Maasvlakte als alternatief.