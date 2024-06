Kippen niet ondersteboven vangen, vindt Kamer

Kippen mogen niet ondersteboven worden gevangen, vindt de Tweede Kamer. Een meerderheid heeft het kabinet gevraagd om zich te verzetten tegen een Europees voorstel waardoor de regels juist zouden worden versoepeld. De PVV stemde als enige coalitiepartij voor de motie.

“Het ondersteboven aan de poten vangen van kippen is al bijna twintig jaar verboden”, schrijft indiener Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren). “De Europese Commissie heeft voorgesteld om deze wrede vangmethode toch weer officieel toe te gaan staan.”

Demissionair landbouwminister Piet Adema erkende vorige week in een debat tegen Ouwehand dat de regels in het voorstel van de Commissie minder streng worden. “Er komen wel wat extra eisen aan het vangen aan de poten, maar de maatregel wordt afgezwakt. Dat is voor ons ook een teleurstelling, want we hadden graag gezien dat er stevige maatregelen in dat pakket hadden gezeten.”

De wijziging toont volgens Adema “te weinig ambitie”, maar toch wil hij dat Nederland die in de Europese raad van ministers steunt. “Er zitten zaken in die we belangrijk vinden. Daar zouden we dan ook tegen zijn.”