LAKS ontvangt honderden klachten op de eerste dag herexamen

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft op de eerste dag van de centrale herexamens 427 klachten binnengekregen. Een groot deel van deze klachten, namelijk 139, gingen over het Engels herexamen vwo. De leerlingen vonden het examen te lang, waardoor ze in tijdnood kwamen.

Bij de centrale examens dienden vwo-leerlingen de meeste klachten in voor het Engels eindexamen. Maar de meeste klachten over alle examens op alle onderwijsniveaus gingen naar het havo-examen wiskunde A.

Een woordvoerder van LAKS kan niet zeggen of op de eerste dag van de herkansingen veel klachten zijn ingediend in vergelijking met voorgaande jaren. Dat het klachtenaantal relatief gezien laag ligt is volgens hem logisch, omdat veel leerlingen in het eerste tijdvak geslaagd zijn en het herexamen überhaupt niet hoeven maken.

Dinsdag gingen de vwo-leerlingen ook op voor het herexamen Frans en bedrijfseconomie. Voor de havo-leerlingen stonden dezelfde vakken op het programma als bij het vwo. Vmbo-leerlingen mochten Duits, Frans en Nederlands herkansen. De herexamens duren nog tot en met dinsdag 25 juni.