Landbouwminister Wiersma: kunnen niet iedereen tevreden stellen

De beoogde minister van Landbouw Femke Wiersma (BBB) is zich ervan bewust dat ze verantwoordelijk wordt voor een ingewikkeld dossier. “In het algemeen denk ik dat we het nooit iedereen helemaal tevreden kunnen maken”, aldus de aanstaande bewindsvrouw na een gesprek met de formateur en de beoogde premier. “Dat is gewoon de realiteit waar we in leven.”

Het hele ministerie van Landbouw komt ‘in handen’ van de BoerBurgerBeweging. Naast Wiersma, die officieel minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur wordt, zal BBB’er Jean Rummenie het staatssecretariaat op zich nemen. De landbouwportefeuille is een ingewikkelde, omdat de stikstofuitstoot nog steeds omlaag moet. Ook wordt vanaf verschillende kanten aangedrongen op vergroening van de agrarische sector. “Wij gaan er vol enthousiasme straks tegenaan”, hield Wiersma vol. “Er ligt een heel goed hoofdlijnenakkoord.” De nieuwe kabinetsploeg zal daar volgens haar “met heel veel energie” aan werken.

Om de wensen van de nieuwe coalitie in vervulling te laten gaan, zal Wiersma ook flink wat gedaan moeten krijgen in Brussel. In haar partij ging het vaak over de “vuist” waarmee het kabinet op tafel zou moeten slaan in Europees verband, hoewel ook BBB-voorvrouw Caroline van der Plas erkende dat vooral het investeren in goede contacten van belang is. “Ik denk dat diplomatie én ‘de vuist op tafel slaan’, dat dat instrumenten zijn die je allemaal nodig hebt”, aldus Wiersma op vragen hierover. Zelf denkt ze wel een goede diplomaat te kunnen zijn: “Ik denk dat ik dat wel kan.”