Licht wisselvallig weer tijdens Pinkpop

Het wordt komend weekend wisselend weer tijdens festival Pinkpop. Volgens Weeronline wordt het prima festivalweer, maar behoort een enkele bui wel tot de mogelijkheden.

Het festival gaat vrijdag van start in Landgraaf. Die dag blijft het waarschijnlijk niet geheel droog. Er trekken enkele buien over het land, maar de meeste buien lijken in de ochtend over de regio te trekken. In het weekend kunnen nog enkele buien vallen, maar tussendoor is het vaak droog met een mix van wolken en zon. Zondag lijken de droge momenten te overheersen en schijnt de zon regelmatig. De temperaturen liggen rond de 20 graden.

Ook bezoekers van het Belgische festival Graspop moeten rekening houden met buien. Vooral op donderdag en op vrijdagochtend kunnen er enkele pittige regen- en onweersbuien voorkomen. Ook zaterdag is nog kans op enkele buien, maar zondag lijken de zonnige en droge momenten te overheersen. De temperaturen liggen rond een graad of 20.