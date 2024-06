Nieuwe spuisluizen Afsluitdijk vertraagd door duikongeval

Nieuwe spuisluizen in de Afsluitdijk bij Den Oever zijn niet eind 2025, maar eind 2026 af. Dat schrijft demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer. Aanleiding is een ongeluk in 2022 waarbij een duiker om het leven kwam.

Na dat ongeluk lagen de werkzaamheden bij de nieuwe spuien enkele weken stil. In overleg met de Arbeidsinspectie is de manier van werken bij de dijk vervolgens aangepast, wat vertraging oplevert. Samen met bijzondere omstandigheden bij de Afsluitdijk, zoals de beperkte ruimte, zorgt dat volgens Harbers voor een “domino-effect” waardoor de oplevering een jaar is uitgesteld.

Vorige maand zijn ook zes enorme nieuwe pompen geplaatst bij Den Oever. Deze worden ingezet als het water in de Waddenzee te hoog staat om het water vanzelf het IJsselmeer uit te laten stromen. “Spuien als het kan, pompen als het moet”, schrijft Rijkswaterstaat.