Politie Curaçao arresteert vierde verdachte moord op marechaussee

De Curaçaose politie heeft maandag een vierde man gearresteerd in het onderzoek naar de moord op adjudant Toon Brood van de Koninklijke Marechaussee. Dat is dinsdag bekendgemaakt. Het gaat om een 19-jarige man, die al vastzat op verdenking van een andere moord.

Adjudant Brood werd vrijdag 31 mei in zijn huis op het eiland doodgeschoten toen drie mannen het huis binnendrongen.

In de voorgaande dagen waren al drie mannen opgepakt voor de moord. De vierde persoon is in zijn cel aangehouden. Hij zat daar net ruim een week op verdenking van het doodschieten van een 25-jarige man op 23 september vorig jaar.

De politie geeft verder geen details. Na de moord op Brood werd door de politiechef gesteld dat “alles op alles” zou worden gezet om de moord op te lossen.