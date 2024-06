Provincie Zeeland vraagt Roompot af te zien van verhuizing

De provincie Zeeland roept Roompot Vakantieparken op af te zien van de voorgenomen verhuizing van het hoofdkantoor van Goes naar Amsterdam. Gedeputeerde Staten wijzen onder meer op de gevolgen voor het personeel als het recreatiebedrijf de verhuizing doorzet.

“Uit contacten met uw personeel blijkt dat zij verrast zijn en niet van plan zijn om te verhuizen naar Amsterdam”, schrijven GS. “Daarom doen wij, mede namens burgemeester en wethouders van de gemeente Goes, middels deze brief een dringende oproep uw voorgenomen besluit te heroverwegen.”

Roompot is gefuseerd met Landal Greenparks. De vakantieconcerns willen hun Nederlandse kantoren grotendeels samenvoegen in Amsterdam. Ook is besloten verder te gaan onder één merknaam: Landal.

In de brief stelt het Zeeuwse provinciebestuur dat mogelijke twijfels over de aanwezigheid van voldoende arbeidskrachten geen reden voor Roompot hoeven te zijn om te verhuizen. GS wijzen erop dat andere grote werkgevers, zoals chemieconcern Dow, ook bewust voor Zeeland hebben gekozen. “Wij willen benadrukken dat, indien de arbeidsmarkt een reden is voor uw voorgenomen besluit, we graag met u aan de slag gaan om voldoende goede werknemers vanuit Zeeland of daarbuiten te werven”, schrijven GS.

Verder probeert het dagelijks provinciebestuur eventuele zorgen over de bereikbaarheid van Zeeland weg te nemen. “Wij constateren dat juist Goes/Zeeland heel centraal is gelegen in uw werkgebied. Uw parken strekken zich uit tot in Zuid-Europa en vanuit Goes is Noord-Frankrijk slechts anderhalf uur rijden. Goes is daarnaast erg goed bereikbaar vanaf de luchthavens van Antwerpen en Brussel.”